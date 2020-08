Officiel - Stephan Lichtsteiner annonce sa retraite

Clap de fin pour Stephan Lichtsteiner. A 36 ans, le défenseur suisse a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur et l'a annoncé dans une vidéo relayée sur ses réseaux sociaux. International à 108 reprises avec la Nati, il avait débuté sa carrière au Grasshopper Zurich (2001-2005), avant de rejoindre Lille (2005-2008), puis l'Italie, où il a connu la Lazio Rome (2008-2011) et la Juventus Turin (2011-2018). Il avait ensuite rallié Arsenal (2018-2019) et découvert la Bundesliga avec Augsbourg (2019-2020), son dernier club.