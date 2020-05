Officiel - Steven Nzonzi prolonge au Stade Rennais !

Ce jeudi, la Ligue de Football Professionnel a acté la fin de la saison 2019-2020. Le classement final de la Ligue 1 est donc connu. Le Stade Rennais FC termine sur la troisième marche du podium et disputera le tour préliminaire de la prochaine Ligue des Champions. Une donnée qui a une incidence directe sur l'avenir de Steven Nzonzi (31 ans). Prêté par l'AS Roma pour six mois, le Champion du Monde 2018 avec les Bleus disposait dans son contrat d'une clause lui permettant de prolonger l'aventure d'une saison en Bretagne en cas de qualification pour la Coupe aux grandes oreilles. C'est désormais assuré et le joueur (5 matches joués en Ligue 1 cette saison) se retrouve donc engagé avec les Rouge-et-Noir jusqu'au 30 juin 2021. Nicolas Holveck, le président du club, a d'ailleurs confirmé la bonne nouvelle dans l'émission "L'Equipe du Soir", diffusée sur L'Equipe 21.