Officiel - Suso s'engage définitivement avec Séville

Prêté avec option d'achat par l'AC Milan au FC Séville lors du dernier mercato hivernal, Suso va définitivement rejoindre le club andalou. Cette saison, l'ailier espagnol de 26 ans a disputé 19 matchs (1 but et 1 passe décisive) avec son équipe, qui termine cette saison de Liga à la 4ème place. Le joueur a signé un contrat de 5 ans et il est désormais lié à son nouveau club jusqu'en 2025.