Officiel - Sylvain Armand débarque dans l'organigramme du LOSC !

Le LOSC a son nouveau coordinateur sportif en la personne de Sylvain Armand ! Les Dogues, qui ont perdu Luis Campos ces dernières semaines, vont donc miser sur l'ancien joueur de Nantes et du PSG, qui a déjà travaillé avec Olivier Létang à Rennes.

"Titulaire d’un diplôme de management du Centre de Droit et d'Economie du Sport, il sera notamment chargé d’organiser le quotidien du secteur sportif de l’équipe professionnelle en concertation avec le staff technique et la direction du club, d’assurer un cadre professionnel permettant les conditions de bien-vivre et de performance du groupe professionnel, et de faciliter l’intermédiation entre les différents services au sein du LOSC, notamment la détection et le recrutement. Olivier Létang, le Président du LOSC, renouvelle sa confiance en Sylvain Armand suite à la réussite de leur récente collaboration, lui qui l'avait nommé à ce poste de coordinateur sportif en 2018 au Stade Rennais FC" est-il écrit dans le communiqué de presse.