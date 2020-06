Officiel - Teddy Bartouche-Selbonne prolonge avec le FC Lorient

Teddy Bartouche-Selbonne, qui a signé son premier contrat professionnel en janvier dernier avec le FC Lorient, a prolongé l'aventure de deux ans supplémentaires et il est désormais lié au club jusqu’en juin 2022. Le gardien de 23 ans, numéro 3 dans la hiérarchie derrière Paul Nardi et Maxime Pattier, arrivé chez les Merlus en 2017, s'est dit "très heureux et fier de cette prolongation de contrat". "Elle vient valider le travail réalisé lors de la saison passée avec le club qui m’accorde sa confiance", s'est-il réjoui au moment de réagir sur le site officiel du club.

L'entraîneur lorientais, Christophe Pélissier, a également fait part de son contentement : "Teddy a beaucoup progressé la saison dernière et s’est donné les moyens de franchir des paliers. Il a énormément travaillé avec Olivier Lagarde et l’ensemble des gardiens du club. Nous sommes donc ravis de le voir s’inscrire avec nous sur la durée."