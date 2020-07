Officiel - Téléfoot annonce un partenariat avec Netflix !

La nouvelle chaîne de sport Téléfoot et la plateforme de streaming Netflix ont annoncé leur collaboration dans le cadre d'une offre groupée proposant à la fois du football, des séries et du cinéma. Comme révélé hier, "ce partenariat inédit et innovant" a pour but "de proposer le meilleur du football français et européen et le meilleur du divertissement au sein d'une même offre commerciale à un prix très attractif", a indiqué le communiqué officiel relayé par l'AFP.

Concernant le prix de cet abonnement couplé, il sera de 29,90 euros par mois. C'est le deuxième accord majeur conclu par Mediapro, propriétaire de la chaîne Téléfoot, cette semaine. Lundi dernier, le groupe a annoncé sa collaboration avec Altice afin de pouvoir co-diffuser la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Supercoupe d'Europe pour la saison 2020-2021.