Officiel - Téléfoot dévoile ses différentes offres !

Les offres de la nouvelle chaîne Téléfoot du groupe Mediapro viennent d'être dévoilées. Trois offres distinctes sont proposées. La première est de 14,90 euros par mois sans engagement. A ce prix-là, les abonnés pourront suivre uniquement des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2. A noter que cet abonnement ne sera accessible que sur Smartphone ou sur tablette.

La deuxième offre est d'un montant de 25,90 euros par mois (avec un engagement de 12 mois) ou de 29,90 euros par mois (sans engagement). Les clients auront accès à toutes les compétitions proposées par la chaîne, c'est à dire la L1, L2, Ligue des Champions, et la Ligue Europa. Enfin, la dernière offre proposée est de 29,90 euros par mois avec engagement obligatoire. Comme annoncé, le petit bonus en plus du football est un abonnement à la plateforme Netflix. Pour rappel, Mediapro a notamment collaboré avec le groupe Altice (pour pouvoir diffuser la C1 et C3) ainsi qu'avec Netflix pour diversifier son offre. La chaîne débarquera le 17 août prochain en France.