Officiel - Théo Valls rebondit en Suisse

Libre de tout contrat depuis son départ du Nîmes Olympique cet été, Théo Valls (24 ans) rebondit en Suisse. Ce mardi soir, le milieu de terrain a rejoint le Servette FC, où il a signé un contrat portant sur trois ans, soit jusqu'au 30 juin 2023.

"J'ai senti l'appui de tout un club, du staff aux dirigeants, pour me faire venir ici. C'est très gratifiant et très important pour moi. Je me réjouis de faire partie de la famille servettienne", a confié Théo Valls suite à sa signature en faveur du club helvète.

Pour rappel, le natif de Nîmes, formé chez les Crocos, avait pris part à 23 rencontres de Ligue 1 (20 titularisations) la saison dernière mais n'avait pas trouvé d'accord avec les dirigeants gardois pour une prolongation aux abords des Costières.