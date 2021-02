Officiel - Thierry Henry quitte Montréal pour raisons personnelles

Arrivé en novembre 2019 à Montréal, Thierry Henry vient d'annoncer son départ du club de MLS. L'entraîneur de 43 ans, coupé de sa famille en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, a décidé de rentrer en Angleterre pour retrouver ses proches.

"Thierry Henry renonce à ses fonctions d’entraîneur-chef pour des raisons familiales", annonce le Club de Foot Montréal dans le communiqué. Le coach, qui a disputé 29 matchs à la tête de l'équipe canadienne, a expliqué son choix : "C’est avec le cœur lourd que j’ai décidé de prendre cette décision. La dernière année a été extrêmement difficile pour moi personnellement. En raison de la pandémie mondiale, je n’ai pas pu voir mes enfants. Malheureusement, en raison des restrictions en place et le fait que nous devrons à nouveau nous relocaliser aux États-Unis pour quelques mois, la situation ne sera pas différente. La séparation est trop douloureuse pour moi et mes enfants. Je dois donc prendre la décision de retourner à Londres et quitter le CF Montréal".