Officiel - Thomas Müller prolonge avec le Bayern

Attendue depuis quelques semaines, la prolongation de Thomas Müller (30 ans) est désormais officielle. L'attaquant allemand, qui était en fin de contrat en 2021, est désormais lié aux Bavarois jusqu'en 2023. Cette saison, l'international de la Mannschaft a connu des hauts et des bas, notamment en début de saison avec l'ancien entraîneur Niko Kovac. Mais depuis la nomination de Flick, Müller a retrouvé de sa superbe et compte 6 buts et 16 passes décisives en 25 matchs de Bundesliga.

"Nous traversons des moments difficiles mais le club et moi restons ensemble. Je suis ravi de cette prolongation et j’espère que nous recommencerons à jouer très bientôt" a déclaré l'Allemand sur la vidéo du Bayern.