Officiel - Timothée Pembélé prolonge au PSG

En fin de contrat au 30 juin, Timothée Pembélé poursuit l'aventure au Paris Saint-Germain. Le jeune (18 ans) défenseur, qui a fait ses débuts samedi dernier en Ligue 1 contre les Girondins de Bordeaux (2-2), a signé un nouveau bail de trois ans en faveur des Rouge-et-Bleu. Le voilà désormais engagé avec son club formateur jusqu'au 30 juin 2024.

"C’était un très bon moment ! C’est l’aboutissement de tout un travail depuis que j’ai rejoint le Paris Saint-Germain. J’ai signé mon contrat professionnel en 2018. Le club m’a proposé de le prolonger, et je n’ai pas hésité ! Pour moi, le fait que le club veuille que notre aventure continue est quelque chose d’incroyable. Je suis donc très content d’avoir prolongé, et d’avoir l’opportunité de continuer à travailler dur pour gagner du temps de jeu avec l’équipe première. Quand j’ai signé mon premier contrat, mon objectif était d’intégrer le groupe professionnel. Cela s’est réalisé. Pour mon deuxième, j’espère gagner du temps de jeu et, un jour, devenir titulaire !", a indiqué le principal intéressé suite à la signature de son nouveau contrat.