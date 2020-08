Officiel - Tottenham a trouvé le successeur de Serge Aurier

Ce dimanche, Tottenham a annoncé l'arrivée de Matt Doherty (28 ans), le latéral droit de Wolverhampton. L'Irlandais s'est engagé jusqu'en 2024 avec les Spurs. Un transfert estimé par la presse anglaise autour de 15 millions d'euros. Le recrutement de Doherty devrait probablement pallier le départ de Serge Aurier (27 ans) annoncé proche de l'AC Milan ces dernières semaines.

📰 We are delighted to announce the signing of @mattdoherty20 from Wolverhampton Wanderers! #WelcomeDoherty ⚪️ #COYS