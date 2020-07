Officiel - Toulouse passe sous pavillon américain, Comolli président

Toulouse passe officiellement sous pavillon américain ! En effet, le TFC et Olivier Sadran, le président, viennent de conclure un accord définitif avec RedBird Caiptal Partners pour la vente d'une part majoritaire du capital du club. Sadran restera tout de même au conseil d'administration des Pitchouns, avec 15% des parts.

"Le Toulouse Football Club et son propriétaire Olivier Sadran ont conclu un accord définitif avec RedBird Capital Partners pour la vente d'une part majoritaire du capital du Club, à hauteur de 85 %. M. Sadran n'en sera plus actionnaire majoritaire et a quitté ce jour ses fonctions de président, mais il conservera une participation de 15 % dans le Club et restera un membre actif du conseil d'administration" est-il précisé dans un communiqué. À noter que Damien Comolli, passé par Liverpool, Tottenham ou encore Saint-Etienne, est nommé président du club avec "effet immédiat".