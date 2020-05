Officiel - Trois cas positifs à Watford

La Premier League a fait savoir mardi que six cas positifs ont été décelés parmi les clubs de la première division britannique, depuis dimanche dernier. Trois d'entre-eux sont à Watford. "Le club confirme que trois personnes ont été testées positives au covid-19, après les tests réalisés au centre d'entraînement sur les dernières 48 heures", peut-on lire sur un communiqué des Hornets. "L'une d'entre-elles est un joueur, les deux autres font partie du staff", poursuit le club. "Les trois vont être placées en quarantaine pendant sept jours, conformément au protocole mis en place pour les clubs de Premier League, avant d'être testées de nouveau à une date ultérieure."

Il y a quelques jours, le capitaine de Watford Troy Deeney s'était justement opposé au retour à l'entraînement des clubs anglais, en confiant que son bébé de cinq mois "a des difficultés respiratoires" et qu'il ne comptait en aucun cas le "mettre en danger" pour "quelques billets de plus dans la poche".

