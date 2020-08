Officiel - Trois nouveaux maillots pour le Nîmes Olympique

Le Nîmes Olympique a dévoilé ce vendredi matin ses trois nouveaux maillots pour la saison 2020-21. Du rouge à domicile, du blanc à l'extérieur et un maillot third à dominante noire accompagneront les Crocos pour cette troisième année d'affilée dans l'élite.

Leur équipementier, Puma, a choisi de mettre en avant le made in France et précise dans un communiqué que "la confection des tenues de match du Nîmes Olympique a été réalisée dans la région du Grand-Est. En travaillant main dans la main avec des acteurs régionaux, PUMA est fier de mettre en avant le savoir-faire local au plus haut niveau du football français. Pour cette occasion, les trois maillots auront un badge « Made in France »."