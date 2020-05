Officiel - Troisième recrue du jour pour le Paris FC

Alors que le club a flirté avec la relégation cette saison, le Paris FC a mis les bouchées doubles au niveau du mercato ! Après avoir annoncé les signatures de Youssoupha N'Diaye et Gaëtan Belaud plus tôt dans la journée, le club francilien a officialisé la signature de Morgan Guilvagui (22 ans), petit frère de Joshua Guilvavogui. Ce jeune avant-centre a paraphé un contrat de 3 ans et il s'agit de son premier contrat professionnel. Il n'a pas boudé son plaisir au moment de réagir à cette arrivée en provenance du Sporting Club de Toulon.

"C’est une grande fierté de signer mon premier contrat professionnel. C’était un rêve depuis tout petit. Je suis très heureux de rejoindre le Paris FC, un club ambitieux avec un projet qui me correspond et qui fait confiance aux jeunes. J’espère apporter ma générosité, ma bonne humeur, mon envie mais également mon altruisme car j’aime faire jouer les autres" a-t-il déclaré.