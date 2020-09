Officiel - UEFA : les 5 changements autorisés jusqu'à la fin de la saison en LDC

L'UEFA vient d'annoncer, via les réseaux sociaux, que la règle des cinq changements allait être appliquée jusqu'à la fin de la saison. Cela concerne les compétitions organisées par l'instance européenne, à savoir la Ligue des Nations, la Ligue des Champions ou encore la Women Champion's League. 23 joueurs seront donc inscrits sur les feuilles de matchs.

🔁 NEWS: Up to five substitutions will be allowed for all matches played in the #NationsLeague, European Qualifiers play-offs, Women’s EURO Qualifiers, the #UCL, the #UEL and the #UWCL, for the remainder of the season.



The number of players allowed on the match sheet = 23 pic.twitter.com/2VMSUHOI1x