Officiel - Un 3e maillot noir et rose pour le Real Madrid

Après avoir dévoilé ses kits domicile et extérieur, fin juillet, le Real Madrid a présenté ce mercredi matin son maillot third. D'un gris très sombre avec des touches de rose sur le logo, la marque et les sponsors, il comporte également des motifs plus clairs, "inspirés des peintures emblématiques des carreaux Azulejo qui ornent la ville de Madrid", comme l'explique le communiqué publié par Adidas.

Le Real Madrid présente son troisième maillot ! pic.twitter.com/lOBvBRWT1H — MadeInFOOT (@madeinfoot) September 9, 2020