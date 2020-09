Officiel - Un 3e maillot surprenant pour Manchester Utd

Alors que Nike a dévoilé hier huit nouveaux maillots third de clubs européens, Adidas répond ce mardi avec le nouveau troisième maillot de Manchester United. Une tunique surprenante, qui fait apparaître des zébrures noires et blanches sur la face antérieure et derrière les épaules. Le logo et la marque aux trois bandes, comme le flocage au dos, sont de couleur rouge. Le sponsor maillot, qui apparaît sous le torse, reste Chevrolet.