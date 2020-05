Officiel - Un nouveau club entre dans la galaxie City Football Group

Après Manchester City (Royaume-Uni), New York (Etats-Unis), Melbourne (Australie), Yokohama (Japon), Montevideo (Uruguay), Girone (Espagne), Sichuan Jiuniu (Chine) et Mumbai (Inde), un neuvième club vient d'être racheté par le City Football Group, apprend-on ce lundi. Il s'agit du club belge de Lommel SK, qui évolue actuellement en deuxième division.

