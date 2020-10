Officiel - Un nouveau contrat pro à l'OL !

L'Olympique Lyonnais boucle la signature d'un premier contrat professionnel pour Thibaut Ehling (19 ans). En effet, l'OL a annoncé, via un communiqué, que le milieu de terrain était désormais lié aux Gones jusqu'en juin 2024. "C'est une très grande fierté et un honneur de pouvoir signer professionnel dans mon club formateur. Un rêve devient réalité. Cela me donne encore plus envie de travailler pour jouer un jour au Groupama Stadium. Je suis arrivé à l'OL en U16 à l'âge de 15 ans" a-t-il expliqué.

Le jeune milieu de terrain Thibaut Ehling a signé, ce mardi après-midi, en présence du directeur sportif @Juninhope08, son premier contrat professionnel avec l’OL.



+ d'infos 👉 https://t.co/8oNKMFdzLc pic.twitter.com/zBbWWsKtoa — Olympique Lyonnais (@OL) October 13, 2020