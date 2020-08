Officiel - Un nouveau départ à Monaco

Attendu, le transfert de Lyle Foster (19 ans) au Vitoria Guimarães est désormais officiel. L'attaquant sud-africain, arrivé en janvier 2019 à Monaco, quitte la Principauté après un an et demi passé au club (dont un an en prêt à Bruges). L'ASM récupère 1,5 millions d'euros dans la transaction (1,2M€ +300 000€ de bonus). Là-bas, il a signé un bail de 5 ans.

Tenham cuidado, ele costuma ter o pé bem quente 🧯🔥



Diretamente do Mónaco e nomeado para o Golden Boy 2020, Lyle Foster promete fazer estragos nas redes adversárias ✨



