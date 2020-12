Officiel - Un nouveau joueur pro à l'AS Saint-Etienne

L'AS Saint-Etienne compte un nouveau joueur professionnel dans son effectif. Baptiste Gabard, milieu de terrain récupérateur âgé de 20 ans, a paraphé son premier contrat professionnel en faveur du club forézien, où il évolue depuis ses 9 ans. Le jeune joueur ligérien, vainqueur de la Coupe Gambardella en 2019, a signé pour deux ans et demi, soit jusqu'au 30 juin 2023.

"Je suis très heureux et très fier de signer mon premier contrat professionnel dans mon club formateur. C’est la récompense de nombreuses années de travail, mais ce n’est qu’un début. J’ai hâte de poursuivre ma progression pour un jour, je l’espère, réaliser mon rêve et jouer à Geoffroy-Guichard. J’ai une pensée pour tous les entraîneurs, éducateurs, joueurs et dirigeants que j’ai côtoyés et qui m’ont permis de franchir ce premier palier. J'espère aussi que je saurai rendre à Claude Puel la confiance qu'il m'a donnée", a confié le principal intéressé suite à sa signature.