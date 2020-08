Officiel - Un nouveau pro à Monaco

A 18 ans, Jonathan Bakali vient de parapher son premier contrat professionnel avec l'AS Monaco. Il est désormais lié au club jusqu'en 2023. Monaco, qui a officialisé sa signature, précise que "le joueur de couloir au profil offensif vient d’intégrer le groupe de National 2 dirigé par David Bechkoura avec lequel il entamera sa quatrième saison sous le maillot monégasque".

Bakali a exprimé sa joie juste après sa signature : "signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur est un rêve qui se réalise. Cela me donne encore plus de force et de détermination afin de poursuivre ma progression et atteindre mon objectif qui est de porter un jour le maillot de Monaco avec l’équipe première".