Officiel - Un nouveau pro au Stade Rennais

La Ligue 1 découvrira peut-être un nouveau visage la saison prochaine. Ce mardi soir, le Stade Rennais a annoncé la signature du premier contrat professionnel de Warmed Omari (20 ans). A l'image du marseillais Boubacar Kamara, ce défenseur central de formation est capable d'évoluer au milieu de terrain. Après ses débuts au TA Rennes, il avait rejoint le Stade Rennais en U15 et a découvert cette saison la Youth League (5 matchs disputés). Il s'est engagé pour une saison plus deux en option.

"C’est un objectif que je me suis fixé depuis que je suis arrivé au Stade Rennais, depuis six ans maintenant. C’est un peu l’aboutissement de ce que j’ai pu apprendre et montrer depuis que je suis arrivé même si ce n’est que le début. Il faut travailler, ne pas lâcher et continuer sur le bon chemin pour rêver un jour du Roazhon Park. Je pense que c’est cette saison où j’ai été le plus régulier, notamment grâce à la Youth League où j’ai appris beaucoup de choses. Ça m’a fait grandir. Même si le confinement a mis fin au championnat, je pense que c’est ma saison la plus aboutie. Passer de la TA Rennes à un contrat professionnel au Stade Rennais, c’est une fierté" a-t-il déclaré en réaction à ce moment symbolique de sa jeune carrière.