Officiel - Une pépite française signe pro à Liverpool

A 17 ans, Billy Koumetio a signé son premier contrat professionnel avec Liverpool. Le natif de Lyon, qui a effectué sa préformation chez les Gones avant de rejoindre Orléans, est arrivé chez les Reds en 2019. L'international français u18 évolue au poste de défenseur central. C'est le club anglais qui a officialisé son passage chez les professionnels dans un communiqué officiel.

Billy Koumetio has signed his first professional contract with the Reds 🙌🔴