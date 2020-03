Officiel - Valbuena prolonge avec l'Olympiakos

L'Olympiakos vient de l'annoncer, Mathieu Valbuena a prolongé son contrat d'un an ! Il est ainsi lié au club jusqu'en 2021. Un excellente nouvelle pour le club grec, quand on voit les prestations du milieu offensif de 35 ans. En effet, l'ancien joueur de l'OM et de l'OL réalise une saison 2019/2020 éblouissante. Il a inscrit en 31 matchs, 8 buts, et délivré pas moins de 21 passes décisives ! L'Olympiakos, encore en lice en Ligue Europa, affrontera Wolverhampton jeudi 19 mars (19h55).