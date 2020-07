Officiel - Valérien Ismaël démis de ses fonctions d'entraîneur de LASK

Nommé entraîneur du Linz ASK l'été dernier, Valérien Ismaël prend déjà la porte. L'entraîneur français de 44 ans, qui paie les récents mauvais résultats du club autrichien, a été démis de ses fonctions ce samedi. Dominik Thalhammer (49 ans) lui succédera sur le banc et officiera, également, comme directeur sportif.

The club would like to pass all our well wishes to former head coach Valérien Ismaël and wish him good luck in his future career. We would like to express our deepest thanks for his committed and consistent hard work at the club. pic.twitter.com/j2zpWgKNM0