Officiel - Victor Osimhen à Naples, c'est fait !

Le feuilleton Victor Osimhen à Naples est enfin fini ! En effet, l'attaquant nigérian a enfin signé son contrat avec le club italien ce vendredi.

Après Nicolas Pépé l'été dernier, transféré pour 80 millions d'euros, le LOSC remplit encore ses caisses avec un transfert XXL, le plus gros de son histoire. En effet, les Dogues viennent de céder Victor Osimhen, qui a été recruté en partie pour remplacer l'Ivoirien, à Naples pour 81,3 millions d'euros (bonus garantis inclus) un an seulement après son arrivée en provenance de Charleroi pour 12 millions d'euros. Rapide, physique, technique et surtout adroit devant les cages, le buteur de 21 ans a fait sensation avec les Dogues, que ce soit en Ligue 1 (13 buts, 5 passes en 27 matchs) ou en Ligue des Champions (2 buts en 5 matchs).

Ainsi, ses prestations ont fait forte impression, notamment face à Chelsea ou Valence, et de nombreux clubs se sont montrés intéressés par ses services. Finalement, c'est à Naples qu'il a décidé de poursuivre l'aventure en paraphant un bail de 5 ans + 1 en option. Le feuilleton Osimhen a duré de longues semaines puisque l'attaquant nigérian a changé d'agent en pleines négociations. Résultat, les discussions ont dû redémarrer de zéro. Désormais, avec un aussi gros transfert, Victor Osimhen, qui arborera le numéro 9 sous ses nouvelles couleurs, devra confirmer son énorme potentiel l'an prochain avec les Napolitains.