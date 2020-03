Officiel - Victor Wanyama rejoint l'Impact Montreal de Thierry Henry

Vainqueur de son premier match de Major League Soccer à la tête de l'Impact Montreal, samedi dernier, Thierry Henry s'est offert une nouvelle recrue hier soir. Un renfort de poids, puisque c'est le milieu de terrain Victor Wanyama (28 ans) qui a rejoint la franchise canadienne. Très peu utilisé cette saison à Tottenham (4 apparitions au total), l'international kenyan (52 sélections) a été libéré par les Spurs avant de s'engager pour trois saisons avec l'Impact.

