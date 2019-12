Officiel - Vincenzo Montella viré par la Fiorentina

Après 5 matchs consécutifs en Serie A sans la moindre victoire et une lourde défaite 4-1 hier face à l'AS Roma, la Fiorentina a décidé de se séparer de son entraîneur Vicenzo Montella. Quatorzième du classement, la Viola a libéré le technicien "après une analyse longue et minutieuse des performances et des résultats de l'équipe". Le club communiquera durant les prochains jours le nom du nouvel entraîneur, afin de donner un "tournant positif immédiat" à cette saison.

ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra.



