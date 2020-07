Officiel - Watford se sépare de Nigel Pearson

Watford a annoncé le limogeage de son entraîneur, Nigel Pearson, à deux journées de la fin de saison de Premier League. C'est le coach des u23, Hayden Mullins, qui prendra le relai jusqu'à la fin du championnat. Le technicien anglais avait été nommé il y a quelques mois seulement, en décembre dernier.

Les Hornets, 17èmes, disposent de 3 points d'avance seulement sur Aston Villa et Bournemouth (18ème et 19ème), et devront faire face à Manchester City (mardi à 19h00) puis Arsenal (dimanche prochain à 17h00) pour assurer leur maintien.