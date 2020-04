Officiel - Wesley Fofana prolonge à l'ASSE

L'AS St-Etienne blinde Wesley Fofana. Comme annoncé hier sur MadeinFOOT, le club forézien a prolongé le contrat de son jeune défenseur (19 ans) de deux saisons, soit jusqu'en juin 2024. "Je suis très heureux de prolonger mon aventure avec mon club formateur. C’est un signe de confiance de la part de l’ASSE. J’ai vécu de magnifiques derniers mois et j’ai eu l’opportunité de découvrir le haut niveau avec le groupe professionnel. J’aspire désormais à continuer mon ascension et compte me consacrer à 100% à l’équipe", confie le natif de Marseille dans des propos relayés sur le site officiel de l'ASSE.

✍️ Prolongation de contrat pour @Wesley_Fofanaa !



👨‍🎓 Le jeune défenseur central, pur produit de la #FormationASSE, est désormais lié à son club formateur jusqu'en 2⃣0⃣2⃣4⃣ ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 21, 2020