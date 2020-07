Officiel - William Saliba quitte l'ASSE, en colère contre Arsenal

Mardi, en conférence de presse, Mikel Arteta avait entretenu l'espoir des dirigeants stéphanois en déclarant que William Saliba, acheté par Arsenal l'été dernier puis prêté dans la foulée à l'ASSE en 2019-2020, méritait de disputer la finale de la Coupe de France face au PSG, le 24 juillet prochain au stade de France. "Saliba a besoin de rester là-bas. Nous avons passé un accord avec Saint-Etienne pour qu'il reste au club toute la saison. Il mérite de jouer cette finale de Coupe de France. Je pense qu'il faut lui laisser cette opportunité, qu'il en profite et nous pourrons le récupérer après ça", avait expliqué l'entraîneur des Gunners.

Mais sa direction n'était visiblement pas du même avis et a empêché les Verts de prolonger de quelques semaines le contrat de son jeune défenseur. "William Saliba s'entraînait depuis plusieurs jours avec le groupe de Claude Puel et était bien évidemment très enthousiaste à l'idée de finir son parcours en Vert par un tel match. Hélas, l'ASSE, qui souhaitait simplement la prorogation du prêt initial jusqu'au 24 juillet, n'a pu trouver d'accord dans la soirée avec Arsenal pour permettre au défenseur de bien préparer et jouer cette rencontre, le club anglais imposant des conditions sportives et financières absolument inacceptables", a indiqué l'AS St-Etienne dans un communiqué publié cette nuit. Un peu plus tôt dans la journée d'hier, le club forézien a en revanche trouvé un accord avec Loïc Perrin, en fin de contrat, pour le conserver jusqu'à la finale, avant d'envisager une prolongation d'un an.