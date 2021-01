Officiel - Willian José signe à Wolverhampton !

Son nom a longtemps circulé du côté de l'Atlético Madrid et l'Olympique de Marseille mais Willian José va finalement jouer pour les Wolves. L'attaquant de 29 ans s'est engagé avec Wolverhampton ce samedi pour un prêt jusqu'en juin avec une option d'achat estimée à 20 millions d'euros.

Le Brésilien vient notamment pour pallier l'absence de Raul Jimenez qui souffre toujours de sa fracture du crâne dont il a été victime après un duel aérien avec David Luiz en novembre dernier. Celui qui portera désormais le numéro 12 devrait être encore un peu juste pour être disponible mercredi et le déplacement Chelsea

