Officiel - Willian rejoint Arsenal !

En fin de contrat avec Chelsea, le milieu offensif brésilien s'est engagé en faveur d'Arsenal.

Olivier Giroud avait pris le chemin inverse, il y a deux ans et demi. Willian quitte Chelsea pour le club rival, Arsenal. En fin de contrat chez les Blues, le Brésilien a refusé la dernière offre de prolongation que lui avaient soumise les pensionnaires de Stamford Bridge, décidé à entamer un nouveau challenge sept ans après son arrivée en provenance de l'Anzhi Makhachkala (Russie). Le FC Barcelone et des franchises de MLS s'étaient également renseignés sur sa situation.

A tout juste 32 ans (il les a fêtés dimanche dernier), l'international auriverde s'est engagé pour trois saisons avec les Gunners, soit jusqu'en juin 2023. Cela l'emmènera donc au moins jusqu'à la coupe du Monde au Qatar, fin 2022. Dans le nord de Londres, où l'arrivée de Mikel Arteta en fin d'année dernière a amorcé un nouveau cycle, la concurrence à son poste devrait être moins relevée qu'au sud, où les arrivées d'Hakim Ziyech et Timo Werner, voire Kai Havertz, avaient de quoi l'interroger sur ses perspectives de temps de jeu.

"C'est un joueur qui peut vraiment faire la différence pour nous", a réagi Mikel Arteta. "Nous le suivions depuis plusieurs mois, nous avions l'intention claire de nous renforcer aux postes de milieu offensif et sur les ailes et c'est un joueur qui nous offre plein d'options. Il a énormément d'expérience et l'ambition de ramener ce club là où il devrait être." Arsenal, 8e du dernier championnat de Premier League, sera en lice dans la prochaine Ligue Europa grâce à sa victoire en FA Cup.