Officiel - Willy Caballero rempile à Chelsea !

À 38 ans, Willy Caballero est infatigable ! Le gardien argentin de Chelsea, en fin de contrat au mois de juin, a prolongé son contrat d'une année supplémentaire ce mercredi. "Le contrat de Willy Caballero a été prolongé d'un an, ce qui porte son contrat jusqu'à la fin de la saison 2020/21" est-il écrit dans le communiqué de presse. Cette saison, l'ex-portier de Man City a disputé neuf rencontres, toutes compétitions confondues.

We have some @willy_caballero contract news! ✍️