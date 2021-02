Officiel - Willy Sagnol prend les rênes de la Géorgie

Sans poste depuis son intérim au Bayern Munich en octobre 2017, Willy Sagnol (43 ans) a retrouvé un banc de touche. L'entraîneur français devient le sélectionneur de la Géorgie.

"La qualité des discussions avec la direction et le potentiel de l'équipe m'ont convaincu de me lancer dans ce défi incroyable. Avec beaucoup de travail, de la discipline et de l'envie, je suis sûr que nous écrirons ensemble un grand chapitre de l'histoire du football géorgien", a confié l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux (2014-2016) dans une vidéo publiée sur le réseau social Facebook.

L'ancien sélectionneur des Bleuets aura fort à faire avec la sélection géorgienne, placée dans le groupe de l'Espagne, de la Suède, de la Grèce et du Kosovo pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.