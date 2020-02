Officiel - Wojciech Szczesny rempile avec la Juve

Arrivé en 2017 en provenance de l'AS Roma, Wojciech Szczesny (29 ans) s'installe sur le long terme avec la Juventus Turin. Le portier polonais vient de prolonger son contrat avec les Turinois jusqu'en juin 2024, comme l'a annoncé la Juve dans un communiqué de presse. "Cette merveilleuse aventure entre Szczesny et la Juventus se poursuivra donc jusqu’en 2024 et il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une prolongation méritée, car Wojciech est un grand gardien de but" est-il écrit. Il compte 22 matchs cette saison, pour 8 clean-sheets.