Officiel - Wolverhampton dépense un montant record pour Fabio Silva

La formation anglaise de Wolverhampton vient de battre son record sur le marché des transferts en dépensant la très coquette somme de 40 millions d'euros pour s'offrir les services de Fabio Silva (18 ans). Le jeune attaquant portugais arrive pour les cinq prochaines saisons en Angleterre, soit jusqu'au 30 juin 2025, en provenance du FC Porto, club avec lequel il a inscrit 3 buts en 20 matches la saison dernière. Pour rappel, la formation lusitanienne avait besoin de liquidités pour entrer dans les clous du fair-play financier.

We are delighted to announce the signing of Fabio Silva for a club record fee!



