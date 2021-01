Officiel - Wolverhampton rapatrie Patrick Cutrone

Prêté par Wolverhampton à la Fiorentina pour la saison, Patrick Cutrone (23 ans) n'a pas fait l'affaire du côté de la Viola. Après seulement onze petits matchs disputés sous le maillot italien, le buteur, pisté par l'Olympique de Marseille, vient d'être rappelé de son prêt par le club anglais. "Patrick Cutrone a été rappelé de son prêt à la Fiorentina. Bon retour, Patrick" est-il écrit. Une bonne nouvelle en prévision pour l'OM ? À noter que les Wolves ont perdu Raul Jimenez sur blessure depuis quelques semaines maintenant.

Patrick Cutrone has been recalled from his loan at @ACFFiorentinaEN to join up with Nuno's squad for the remainder of the season.



Welcome back, Patrick!



