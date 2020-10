Officiel - Yann Gboho prolonge l'aventure au Stade Rennais

En fin de contrat au 30 juin 2021, Yann Gboho (19 ans) prolonge son aventure sous les couleurs du Stade Rennais, son club formateur. En effet, ce vendredi en début de soirée, le jeune milieu de terrain offensif (1 but et 1 passe décisive en 8 matches de Ligue 1 la saison dernière) a étendu son bail de deux années supplémentaires en faveur des Rouge-et-Noir, soit jusqu'au 30 juin 2023.

"J’accueille cette nouvelle avec beaucoup de joie et de fierté. Beaucoup de jeunes sortent de l’Académie et jouent en équipe première. Le club avance et grandit et c’est tant mieux pour tout le monde. J’ai eu du temps de jeu, le club compte sur moi donc c’est avec plaisir que je continue avec mon club formateur", a indiqué le numéro 19 du SRFC suite à la signature de ce nouveau contrat.