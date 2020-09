Officiel - Yann M'Vila quitte l'AS Saint-Etienne

Yann M'Vila quitte Saint-Etienne pour l'Olympiakos. Le milieu de terrain, âgé de 30 ans, aurait été laissé libre par les Verts.

Clap de fin pour Yann M'Vila à St-Etienne. Deux ans et demi après son arrivée dans le Forez, en provenance du Rubin Kazan, le milieu tricolore quitte les Verts pour rejoindre l'Olympiakos, en Grèce, pour les trois prochaines saisons. Ce départ, le douzième à l'ASSE cet été (après Cabaye, Perrin, Vermot, Aholou, Saliba, Nadé, Katranis, Gueye, Dias Goncalves, Honorat et Diony), ne devrait rien rapporter au club ligérien en termes d'indemnité de transfert. Mais l'économie du salaire de l'ancien rennais, évalué à 8 M€ sur les deux ans de contrat qu'il lui restait, sera forcément la bienvenue pour ses dirigeants.

Au-delà d'assainir les finances, ce départ va donner un peu plus d'élan au projet de Claude Puel, basé sur la promotion des jeunes talents du club. Au milieu de terrain, où l'on retrouve également Zaydou Youssouf (21 ans) et Yvan Neyou (23 ans), l'entraîneur stéphanois a accordé sa confiance à Mahdi Camara (22 ans), auteur de son premier but en L1 contre Strasbourg samedi (2-0), et promu Lucas Gourna-Douath (17 ans), lancé pour la première fois en match officiel face au Racing.

L'exode des anciens cadres de Jean-Louis Gasset pourrait se poursuivre avant le 5 octobre prochain, date de la fermeture du marché. Stéphane Ruffier et Wahbi Khazri, écartés du groupe de Puel depuis la reprise, sont toujours concernés, au même titre que Miguel Trauco ou Sergi Palencia. Wesley Fofana, qui a exprimé ses envies d'ailleurs en fin de semaine dernière, est lui considéré comme intransérable par son entraîneur.