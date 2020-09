Officiel - Zappacosta prêté au Genoa par Chelsea

Après plusieurs recrutements de très grande qualité sur le marché cet été et les arrivées de Werner, Ziyech et Havertz entre autres, Chelsea doit logiquement faire un peu de ménage au sein de son effectif. Dans ce contexte le club londonien a annoncé ce matin le prêt de Davide Zappacosta au Genoa. A 28 ans, le latéral italien n'entre pas dans les plans de Frank Lampard cette saison et va donc goûter à une nouvelle saison en Serie A, après son prêt à l'AS Roma l'an passé.

Good luck in Serie A, Zappa! 👊 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 19, 2020