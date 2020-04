OL - 'Des pertes potentiellement importantes' d'après Aulas

Voilà désormais plus d'un mois que les compétitions françaises sont à l'arrêt en raison de la crise sanitaire. Les pertes économiques sont déjà conséquentes et vont s'accroître au fil du temps et de la crise. Par conséquent, les clubs tentent de réagir et de prendre des mesures adaptées pour limiter ces pertes. Dans les colonnes du Progrès, Jean-Michel Aulas a indiqué que le bilan pourrait être important pour son club.

"Notre chiffre d’affaires est arrêté depuis le 11 mars. On était parti pour faire jusqu’à 360M€ sur l’année, on sait d’ores et déjà qu’on ne les fera pas. Nous aurons des pertes potentiellement importantes. On a immédiatement saisi nos banques pour nous aider" a-t-il confié.