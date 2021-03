OL. - Garcia sur l'indice UEFA : "J'espère que le PSG ira loin en Ligue des champions"

L'entraîneur de l'OL Rudi Garcia est inquiet pour l'indice UEFA de la France, et il espère que le PSG ira loin en Ligue des champions pour rapporter le plus de points possible.

"J'espère que le PSG ira très loin, surtout pour l'indice UEFA, car cette année il a pris un sacré coup. On n'a que deux places en Ligue des champions, j'espère qu'à l'avenir ça changera, et donc que le PSG va aller loin" a-t-il déclaré.