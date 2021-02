OL - "On est attendu" reconnait Karl Toko Ekambi

L'Olympique Lyonnais est en très grande forme ces dernières semaines avec trois victoires consécutives et pointe aujourd'hui à la seconde place du championnat. Des prestations qui font de l'OL l'équipe à abattre selon Karl Toko Ekambi. L'attaquant de 28 ans a expliqué en conférence de presse qu'il savait que dorénavant les équipes allaient tout donner face aux Lyonnais.

"On est en haut du classement, donc forcément on est attendu. Dès qu’on joue une équipe elle est déterminée. Mais il faut qu’on continue comme ça parce que tous les matches seront compliqués et les adversaires seront déterminés. Sur la première partie de saison on marquait assez rapidement te dans le jeu donc les matches étaient plus ouverts" a déclaré l'avant-centre des Gones en conférence de presse.