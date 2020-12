OL - "On sait qu'on est capables de ramener un résultat" de Paris, assure Dubois

Troisième du classement (26 points), l'Olympique Lyonnais se mesurera au Paris Saint-Germain, leader (28 points), dimanche soir (21 heures, Parc des Princes) lors de l'affiche de clôture de la 14ème journée de Ligue 1. De passage en conférence de presse ce vendredi après-midi, Léo Dubois (26 ans, 1 but et 1 passe décisive en 13 rencontres de championnat cette saison), le latéral droit du club rhodanien, a fait part de ses ambitions pour cette rencontre.

"On est sur un enchaînement de victoires, on est en confiance mais on arrive en toute humilité, car c'est compliqué à Paris. On sait qu'on est capables de ramener un résultat, si on joue notre football avec nos qualités tout peut arriver. On joue plutôt bien, il faut être conscients de nos qualités, des efforts produits", a estimé l'international tricolore (6 sélections), qui refuse toutefois de parler titre. Pour l'instant, tout du moins. "On doit rester sur nos objectifs initiaux qui sont de retrouver la Ligue des Champions. Il faut donc continuer à chercher les victoires, on verra où on en sera en mars. Le premier objectif c'est le match de dimanche et le gagner. En gagnant ce match-là, on peut se mettre dans une continuité favorable et on passe devant le PSG, c'est notre objectif sur du court terme", a-t-il conclu.