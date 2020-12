OL - "On voulait absolument être premier" avoue Rudi Garcia après la victoire à Nice

L'Olympique Lyonnais s'est imposé (1-4) ce samedi sur la pelouse de l'OGC Nice lors de cette 16ème journée de Ligue 1. Un rencontre qui propulse les Gones en tête du championnat en attendant la confrontation entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. Présent au micro d'OLTV après la rencontre, Rudi Garcia n'a pas caché ses ambitions et a avoué être venu sur la Côté d'Azur pour prendre la première place et mettre la pression sur ses concurrents.

"On voulait absolument être premier. On a gagné largement. On a mis des jolis buts, dans différentes attitudes, en attaques placées et en contres. Il n’y a rien à reprocher sur le but encaissé. Cela fait plaisir de voir l’équiper jouer de cette façon. Memphis est éblouissant. Je suis très satisfait du travail de tous. On a été intelligent. On n’avait pas les jambes pour presser plus haut. On a décidé de se mettre bloc mi-terrain… Les joueurs prennent du plaisir à bien jouer et bien défendre ensemble. Les expériences passées nous ont aidé à rester solides. Le but encaissé ne nous a pas empêchés de démarrer fort la seconde période. On a quatre jour avant le match de Nantes. Il faudra finir sur une victoire" a déclaré le technicien rhodanien.