OL - "Oui l’OL peut-être champion" assure Tony Parker

L'Olympique Lyonnais réussit une saison fantastique jusqu'ici et devient plus que jamais un très sérieux candidat au titre. En figurant à la seconde place du classement avec deux points de retard sur le LOSC et un d'avance sur le PSG après 24 journées de Ligue 1, les amoureux de l'OL commencent petit à petit à imaginer voir leur club terminer champion de France. Un doux rêve qui a traversé l'esprit des supporters mais également des dirigeants. En effet, Tony Parker qui est devenu membre du conseil d'administration du club rhodanien l'été dernier, a avoué dans un entretien accordé au journal Le Progrès qu'il voyait les Gones aller au bout.

"Oui l’OL peut-être champion. C’est bien parti en tout cas (…) Nous savions que nous avions une équipe de qualité, parce que nous sommes quand même allés en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une saison en raison des blessures. Et là, je suis content, parce que tout le monde est en bonne santé" a déclaré l'ancien joueur de NBA.